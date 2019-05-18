2019-05-18T21:07:23+03:00
Общество

В Перми наградили лучших судей

Прошла юбилейная конференция судейского сообщества
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми в конференц-зале гостиничного комплекса «Урал» прошла 10-я, юбилейная конференция судей Пермского края. В ней приняли участие более 150 делегатов. Всего же судейское сообщество Прикамья насчитывает более 700 судей.

- Для нас приоритетной задачей является повышение уровня положительного отношения людей к судебной системе, - рассказал председатель Пермского отделения Российского объединения судей Валерий Тушнолобов. - Поэтому кроме самого правосудия мы занимаемся еще и профилактикой преступности, правовым просвещением населения, проводим правовые уроки в школах, организуем экскурсии в суды Пермского края.

Во время конференции были также подведены итоги смотра-конкурсов на звание «Суд года Пермского края» и «Судья года Пермского края».

- При определении лучших судов оценивались качество рассмотрения дел, сроки рассмотрения, учитывалась профилактическая работа, - отметила заместитель председателя Совета судей Пермского края Вероника Думушкина. - По каждому направлению выставлялись баллы, были достаточно жесткие критерии отбора. И в итоге среди судов Перми лучшим в 2018 году признали Дзержинский районный суд. А в Пермском крае лидером стал Кунгурский городской суд.

Руководители судов-победителей, а также отличившиеся судьи и работники аппарата судов были награждены благодарственными письмами и ведомственными наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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