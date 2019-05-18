2019-05-18T14:02:41+03:00
Происшествия

«Пострадал и банкомат». В Соликамске ночью сгорел супермаркет

Пожар начался с крыши здания
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ВК Подслушано СоликамскФото: ВК Подслушано Соликамск
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Ночью в субботу, 18 мая в Соликамске загорелось одноэтажное кирпичное здание супермаркета «Пятерочка», расположенного на улице Фрунзе. Сообщение от очевидцев поступило в 02.55, рассказали в МЧС. На место пожара выехали 23 человека и семь единиц техники.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, вначале загорелась крыша «Хлебной лавки», находившейся в том же здании. А потом огонь перекинулся на «Пятерочку».

- . На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение крыши по деревянной обрешетке, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В здании на момент возникновения пожара никого не было. Спустя 30 минут горение было ликвидировано.

Пожарные разобрали и пролили конструкции крыши. Соседние здания при пожаре не пострадали.

Жители Соликамска в соцсетях написали, что в здании супермаркета находился банкомат, который также пострадал при пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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