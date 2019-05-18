2019-05-18T10:04:58+03:00
Происшествия

«Купите айфон по дешевке». В Перми задержали мошенницу из Новосибирска

Возбуждено уголовное дело
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
В магазине айфоны показались слишком дорогимиВ магазине айфоны показались слишком дорогимиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Житель Кировского района Перми мечтал о новом айфоне. Но платить за него десятки тысяч у мужчины не было ни желания, ни возможности. Поэтому он стал искать айфон по различным группам в соцсетях.

И повезло - один из пользователей предложил ему подходящую модель, которая стоит в магазинах порядка двадцати тысяч рублей, всего за шесть тысяч. Как тут было не согласиться?!

- Покупателя попросили перевести на банковскую карту предоплату - три тысячи рублей, - рассказали в городской полиции. - А затем и оставшуюся часть денег. Потерпевший выполнил все требования виртуального продавца. Но айфон он так и не увидел, а свою страницу в соцсети продавец заблокировал.

Сотрудники уголовного розыска вычислили афериста. Им оказалась молодая жительница Новосибирска. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появились прямые рейсы из Перми на Кипр
«Вырвала пакет с продуктами и скрылась». В Перми ограбили пенсионерку
«Взял с собой 500 тысяч и исчез». Пермяк уехал из дома с крупной суммой денег и пропал
В Пермской краевой администрации чиновников заменит робот
В Прикамье чиновник заставил многодетную мать выкупить бесплатный сертификат на жилье
Пермяки могут стать обладателями первой в России премии «Со-единение»
Названы имена десяти самых богатых депутатов Пермской думы
Житель Прикамья убил знакомого и застрелил сторожевую собаку
В Перми частично затопило Северное кладбище
В Перми в ГКБ №4 заработало онкологическое отделение
В Перми пройдет грандиозное авиашоу
Стало известно, когда в пермском аэропорту начнут работать телетрапы
В Прикамье мужчина убил друга и несколько дней прятался в тайге
Изменилось время перекрытия улицы Луначарского в Перми
МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки
В пожаре в Прикамье погибла семейная пара
В Перми задержали дилера, который прятал наркотики в штанах
Пермский край - регион с повышенной опасностью заболевания клещевым энцефалитом
В Перми затопило арт-объект «Счастье не за горами»
В Перми на время «Ночи в музее» общественный транспорт будет работать дольше
17 мая отмечается Всемирный день борьбы с меланомой
В Перми в результате ДТП пострадал 13-летний подросток
За сутки в Перми произошло три ДТП с детьми
В Прикамье 390 тысяч человек живет за чертой бедности
В Перми на Восточном обходе произошло смертельное ДТП
В Пермском крае пропала 30-летняя женщина