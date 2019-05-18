«Купите айфон по дешевке». В Перми задержали мошенницу из Новосибирска

СЕГОДНЯ 10:04 2019-05-18T10:04:58+03:00

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Житель Кировского района Перми мечтал о новом айфоне. Но платить за него десятки тысяч у мужчины не было ни желания, ни возможности. Поэтому он стал искать айфон по различным группам в соцсетях.

И повезло - один из пользователей предложил ему подходящую модель, которая стоит в магазинах порядка двадцати тысяч рублей, всего за шесть тысяч. Как тут было не согласиться?!

- Покупателя попросили перевести на банковскую карту предоплату - три тысячи рублей, - рассказали в городской полиции. - А затем и оставшуюся часть денег. Потерпевший выполнил все требования виртуального продавца. Но айфон он так и не увидел, а свою страницу в соцсети продавец заблокировал.

Сотрудники уголовного розыска вычислили афериста. Им оказалась молодая жительница Новосибирска. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU