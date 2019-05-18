«Вырвала пакет с продуктами и скрылась». В Перми ограбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-18T08:15:34+03:00

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77-летняя пермячка возвращалась из магазина. Она купила продукты и возвращалась домой. Но на улице КИМ к ней подбежала женщина, вырвала из рук пенсионерки полиэтиленовый пакет с покупками и сбежала.

Ограбленная пожилая женщина обратилась в полицию.

- Сотрудники полиции установили подозреваемую, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Ею - оказалась ранее судимая 39-летняя местная жительница. По факту совершения грабежа возбуждено уголовное дело, подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Гайнах местный житель ограбил магазин продуктов. Деревянной палкой он сбил камеру видеонаблюдения на фасаде здания, вскрыл дверь магазина и проник внутрь.После этого похитил продукты питания и скрылся.

По приговору суда 38-летний мужчина отправится в колонию строгого режима на 1 год и 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU