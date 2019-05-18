«Взял с собой 500 тысяч и исчез». Пермяк уехал из дома с крупной суммой денег и пропал

СЕГОДНЯ 08:01 2019-05-18T08:01:52+03:00

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В полицию Ленинского района Перми обратилась заплаканная пермячка. Она рассказала, что ее муж пропал – он уехал из дома на машине, взяв с собой крупную сумму денег - 500 тысяч рублей, и второй день не выходит на связь. А его мобильный телефон отключен.

Полицейские приступили к поискам пропавшего мужчины. Они проверили его общения, изучили сводки происшествий.

- А спустя несколько часов сотрудникам уголовного розыска отдела полиции Ленинского района удалось связаться с мужчиной, - рассказали в управлении МВД по Перми. - Оказалось, он где-то весело проводил досуг и отключил телефон, чтобы его никто не беспокоил, в том числе и супруга.

Как сообщили в полиции, аналогичный случай произошел на днях в Дзержинском районе. Мужчина, злоупотребляющий алкоголем, ушел из дома, телефон отключил. Жена забила тревогу а спустя некоторое время муж вернулся.

Полицейские обращаются к жителям города: берегите нервы и здоровье своих близких, не забывайте сообщать им о своем местонахождении, даже если отлучаетесь на непродолжительное время.

ИСТОЧНИК KP.RU