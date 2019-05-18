2019-05-18T08:01:52+03:00
Происшествия

«Взял с собой 500 тысяч и исчез». Пермяк уехал из дома с крупной суммой денег и пропал

Его жена обратилась в полицию
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В полицию Ленинского района Перми обратилась заплаканная пермячка. Она рассказала, что ее муж пропал – он уехал из дома на машине, взяв с собой крупную сумму денег - 500 тысяч рублей, и второй день не выходит на связь. А его мобильный телефон отключен.

Полицейские приступили к поискам пропавшего мужчины. Они проверили его общения, изучили сводки происшествий.

- А спустя несколько часов сотрудникам уголовного розыска отдела полиции Ленинского района удалось связаться с мужчиной, - рассказали в управлении МВД по Перми. - Оказалось, он где-то весело проводил досуг и отключил телефон, чтобы его никто не беспокоил, в том числе и супруга.

Как сообщили в полиции, аналогичный случай произошел на днях в Дзержинском районе. Мужчина, злоупотребляющий алкоголем, ушел из дома, телефон отключил. Жена забила тревогу а спустя некоторое время муж вернулся.

Полицейские обращаются к жителям города: берегите нервы и здоровье своих близких, не забывайте сообщать им о своем местонахождении, даже если отлучаетесь на непродолжительное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Купите айфон по дешевке». В Перми задержали мошенницу из Новосибирска
Появились прямые рейсы из Перми на Кипр
«Вырвала пакет с продуктами и скрылась». В Перми ограбили пенсионерку
В Пермской краевой администрации чиновников заменит робот
В Прикамье чиновник заставил многодетную мать выкупить бесплатный сертификат на жилье
Пермяки могут стать обладателями первой в России премии «Со-единение»
Названы имена десяти самых богатых депутатов Пермской думы
Житель Прикамья убил знакомого и застрелил сторожевую собаку
В Перми частично затопило Северное кладбище
В Перми в ГКБ №4 заработало онкологическое отделение
В Перми пройдет грандиозное авиашоу
Стало известно, когда в пермском аэропорту начнут работать телетрапы
В Прикамье мужчина убил друга и несколько дней прятался в тайге
Изменилось время перекрытия улицы Луначарского в Перми
МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки
В пожаре в Прикамье погибла семейная пара
В Перми задержали дилера, который прятал наркотики в штанах
Пермский край - регион с повышенной опасностью заболевания клещевым энцефалитом
В Перми затопило арт-объект «Счастье не за горами»
В Перми на время «Ночи в музее» общественный транспорт будет работать дольше
17 мая отмечается Всемирный день борьбы с меланомой
В Перми в результате ДТП пострадал 13-летний подросток
За сутки в Перми произошло три ДТП с детьми
В Прикамье 390 тысяч человек живет за чертой бедности
В Перми на Восточном обходе произошло смертельное ДТП
В Пермском крае пропала 30-летняя женщина