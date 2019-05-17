2019-05-17T20:45:23+03:00
Общество

В Пермской краевой администрации чиновников заменит робот

Он будет выдавать пропуски и консультировать посетителей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В здании администрации Пермского края будет работать робот. Уже объявлен аукцион на его поставку.

- Согласно техническому заданию робот должен уметь общаться с жителями и гостями Пермского края, регистрировать гостей или выдавать им временные пропуски, помогать найти нужный кабинет и отвечать на некоторые вопросы, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Как считают в администрации, у робота на выдачу пропуска и консультации одного посетителей будет уходить две минуты. Сейчас эти действия занимают у служащих в среднем пять минут. А так как каждый день в администрацию за консультацией обращаются порядка 150 человек, то робот может сэкономить 450 минут. В завершение рабочего дня робот будет составлять списки посетителей, которые еще не успели покинуть здание.

Стоимость робота составит 2 365 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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