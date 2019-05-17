2019-05-17T19:52:45+03:00
Происшествия

В Прикамье чиновник заставил многодетную мать выкупить бесплатный сертификат на жилье

Теперь его будут судить
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Глава сельского поселения в Кунгурском районе заставил многодетную женщину заплатить деньги за сертификат на получение жилья по федеральной целевой программе «Жилище». По условиям программы сертификат на приобретение или строительство жилья выделяется жителям на условиях софинансирования из бюджетов разного уровня, в том числе и.местного.

Чиновник сообщил многодетной матери, что в местном бюджете денег на это нет, и предложил женщине самой заплатить недостающую сумму.

- Глава поселения заявил, что в случае отказа исключит семью из программы и снимет с очереди на получение жилья, - рассказали в следственном комитете. - Женщина была вынуждена занять у знакомых необходимую сумму и внести ее в бюджет поселения под видом благотворительной помощи от местного предпринимателя. После этого ей выдали сертификат на приобретение жилья.

После того, как местные полицейские узнали о преступлении чиновника, против него было возбуждено уголовное дело. Его уволили с должности, а на имущество наложили арест.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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