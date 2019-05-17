В Прикамье мужчина убил друга и несколько дней прятался в тайге

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-17T12:00:56+03:00

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В Пермском крае задержали подозреваемого в тяжком преступлении. 33-летний мужчина выпивал в лесном домике со знакомой и его сожительницей. Между ним и его другом возникла ссора. Решить конфликт злоумышленник решил с помощью оружия. Он взял гладкоствольное ружье и выстрелил знакомому в голову. После этого с помощью сожительницы друга утопил тело убитого в реке Тимшер. Скрыв следы преступления, мужчина скрылся в лесу.

Испуганная женщина изначального говорила, что ее сожитель пропал без вести, но потом рассказала правду и показала, куда сбросили тело. Сотрудники полиции начали спецоперацию по поимке преступника: выставили кордоны по территории, где велись поисковые мероприятия.

- Розыск злоумышленника затруднялся тем, что он – рыбак и охотник, хорошо ориентировался в местных лесах. Стражи порядка выставили кордоны по территории, где велись поисковые мероприятия. На задержание были ориентированы личный состав районной полиции и прибывшие в Гайны сотрудники регионального МВД. Через родственников правоохранители убедили фигуранта добровольно явиться в следственные органы, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении 33-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU