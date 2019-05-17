2019-05-17T12:00:56+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина убил друга и несколько дней прятался в тайге

А потом пришел с повинной
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае задержали подозреваемого в тяжком преступлении. 33-летний мужчина выпивал в лесном домике со знакомой и его сожительницей. Между ним и его другом возникла ссора. Решить конфликт злоумышленник решил с помощью оружия. Он взял гладкоствольное ружье и выстрелил знакомому в голову. После этого с помощью сожительницы друга утопил тело убитого в реке Тимшер. Скрыв следы преступления, мужчина скрылся в лесу.

Испуганная женщина изначального говорила, что ее сожитель пропал без вести, но потом рассказала правду и показала, куда сбросили тело. Сотрудники полиции начали спецоперацию по поимке преступника: выставили кордоны по территории, где велись поисковые мероприятия.

- Розыск злоумышленника затруднялся тем, что он – рыбак и охотник, хорошо ориентировался в местных лесах. Стражи порядка выставили кордоны по территории, где велись поисковые мероприятия. На задержание были ориентированы личный состав районной полиции и прибывшие в Гайны сотрудники регионального МВД. Через родственников правоохранители убедили фигуранта добровольно явиться в следственные органы, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении 33-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми частично затопило Северное кладбище
В Перми в ГКБ №4 заработало онкологическое отделение
В Перми пройдет грандиозное авиашоу
Стало известно, когда в пермском аэропорт начнут работать телетрапы
Изменилось время перекрытия улицы Луначарского в Перми
МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки
В пожаре в Прикамье погибла семейная пара
В Перми задержали дилера, который прятал наркотики в штанах
Пермский край - регион с повышенной опасностью заболевания клещевым энцефалитом
В Перми затопило арт-объект «Счастье не за горами»
В Перми на время «Ночи в музее» общественный транспорт будет работать дольше
17 мая отмечается Всемирный день борьбы с меланомой
В Перми в результате ДТП пострадал 13-летний подросток
За сутки в Перми произошло три ДТП с детьми
В Прикамье 390 тысяч человек живет за чертой бедности
В Перми на Восточном обходе произошло смертельное ДТП
В Пермском крае пропала 30-летняя женщина