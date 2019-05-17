В Прикамье 390 тысяч человек живет за чертой бедности

СЕГОДНЯ 07:04 2019-05-17T07:04:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермьстат опубликовал данные о доходах населения Пермского края за 2018 год. В Прикамье только 16. 6% населения зарабатывает свыше 45 тысяч рублей в месяц. Заработная плата большинство жителей края от 27 -45 тысяч рублей, что составляет 22,2%. От 19 до 27 тысяч рублей зарабатывают 18,6%, от 14 до 19 тысяч рублей – 15%, а 10 до 14 тысяч рублей –12,7% жителей.

Почти 15% - 390 тысяч человек - населения Пермского края получают менее 10 тысяч рублей, а значит, имеют доход ниже прожиточного минимума. В 2018 он составлял 10 804 рубля. По данным Пермьстата за 2018 год, Пермский край находится на 8 месте по числу граждан, находящихся за чертой бедности.

Напомним, ранее мы писали о том, что https://www.perm.kp.ru/online/news/3477262/. Сейчас белокочанная стоит 65.01 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU