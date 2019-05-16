2019-05-16T18:31:32+03:00
Происшествия

"Махал перед лицом гранатой". Пермяка будут судить за то, что угрожал убить полицейских

Все происходило прямо в полицейском участке
Вероника РАНГУЛОВА
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После принудительного лечения состоится судПосле принудительного лечения состоится судФото: архив "КП"
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В Перми будут судить мужчину за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Все произошло в отделе полиции Ленинского района Перми.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, в ноябре прошлого года мужчина бросил в окно дежурной части предмет, похожий на ручную гранату. А потом закричал полицейским, что сейчас взорвет и вторую гранату, которая находилась у него в руках.

Преступник, сообщили в следствии, был задержан, наступательные ручные гранаты были изъяли.

- После их осмотра оказалось, что гранаты - это только муляж, - пояснили в Следственном комитете. - Полицейские не пострадали. Сотрудники правоохранительных органов во время произошедшего не пострадали.

Мужчину отправили на психолого-психиатрическую судебную экспертизу, у него обнаружили хроническое психическое расстройство, в связи с которым он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Преступника отправят на принудительное лечение в условиях психиатрического стационара. После этого состоится суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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