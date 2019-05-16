2019-05-16T09:20:52+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина ранил ножом трех человек

Его осудили на 5 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пермском крае осудят местного жителя, который ранил ножом трех человек. Пьяный 46-летний житель поселка Гайны повздорил со своим знакомым, который пришел к нему в гости. В ходе ссоры мужчина схватился за нож и несколько раз ударил знакомого.

После этого перекинул взгляд на сожительницу. Злоумышленник замахнулся на женщину. Она, увидев нож, выбила оружие из рук сожителя и выбежала из квартиры. Мужчина взял другой нож и побежал за женщиной. Догнав ее, он ударил сожительницу ножом в спину. Женщине удалось вырваться. Пьяный местный житель побежал за ней, по пути, ранив простого прохожего ножом в грудь. После чего задержал был задержан полицейскими.

- В результате противоправной деятельности фигуранта его сожительнице и знакомому причинен легкий вред здоровью, а 46-летнему прохожему – тяжкий. По совокупности преступлений, а также с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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