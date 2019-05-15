На реконструкцию Чусовского моста выделят 2,4 миллиарда рублей
Как сообщает Business Class, Главгосэкспертизы выдал положительное заключение на проект по реконструкции существующего моста через реку Чусовую. Кроме того, положительное заключение получил проект строительства нового мостового перехода. В июне станут известны результаты экспертизы еще двух проектов - автомобильных подъездов к мосту: участкам дороги Пермь – Березники и Восточного обхода. По информации минтранса, общие затраты на эти этапы оцениваются в 11 млрд рублей. Кроме того, отдельно выделена документация по возведению пункта взимания платы за проезд.
Общая стоимость проекта 14 миллиардов рублей. Генеральный подрядчик проекта - АО «Стройтрансгаз». При условии дополнительного авансирования и увеличения финансирования, он готов завершить работы раньше срока, предусмотренного контрактом, в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU