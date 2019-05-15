На реконструкцию Чусовского моста выделят 2,4 миллиарда рублей

15 Май 11:17 2019-05-15T11:27:20+03:00

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Как сообщает Business Class, Главгосэкспертизы выдал положительное заключение на проект по реконструкции существующего моста через реку Чусовую. Кроме того, положительное заключение получил проект строительства нового мостового перехода. В июне станут известны результаты экспертизы еще двух проектов - автомобильных подъездов к мосту: участкам дороги Пермь – Березники и Восточного обхода. По информации минтранса, общие затраты на эти этапы оцениваются в 11 млрд рублей. Кроме того, отдельно выделена документация по возведению пункта взимания платы за проезд.

Общая стоимость проекта 14 миллиардов рублей. Генеральный подрядчик проекта - АО «Стройтрансгаз». При условии дополнительного авансирования и увеличения финансирования, он готов завершить работы раньше срока, предусмотренного контрактом, в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU