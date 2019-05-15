2019-05-15T09:50:31+03:00
Происшествия

"Лежали под кучей мусора". В Прикамье ищут дом котятам, которых выкинули в мусорный бак

В коробке были три котенка
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото ЧП Березники !фото ЧП Березники !
Изменить размер текста:

В Березниках в районе общежития «Юность» неравнодушные люди нашли на мусорке коробку с маленькими котятами.

- Котят выбросили в мусорный бак и утрамбовали мусором. Они громко кричали о помощи, - рассказала Ирина А. в социальных сетях.

В коробке были три котенка, все девочки. Девушка забрала малышей домой, но долго держать не может. У нее дома собака, кот и кошка.

Напомним, ранее мы писали о том, что котенок со сломанной лапой заполз под машину, чтобы умереть, но его спасли В Перми волонтеры приюта лечат котенка по имени Стюарт Литтл. Несколько недель назад мокрого и грязного котенка нашли под автомобилем. У него была сильно сломана лапка. Стюарта Литтла отвезли в ветеринарную клинику. Когда врач его осматривал, делал Стюарту уколы, котенок пытался мурчать и просился на руки. На операцию по остеосинтезу лапы нам помогали собирать деньги пермяки. Все прошло удачно, и накануне котенку сняли швы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Махал перед лицом гранатой". Пермяка будут судить за то, что угрожал убить полицейских
Пермский Арбат открыли для автомобилистов
В Прикамье мужчину осудят за жестокое убийство знакомого
«Шквалистый ветер и гроза»: в Перми объявили штормовое предупреждение
Пермское УФАС проверит увеличение цены на капусту
Что делать, если вас укусил клещ?
17 мая в Прикамье пройдет «Единый День тестирования на ВИЧ»
В Прикамье спасли мужчину, закрывшегося в гараже
В Пермском крае школьница покончила с собой
АО «ПЗСП» представляет свою продукцию на строительной выставке
В Прикамье взлетела цена на капусту на 225%
В пермской клинической больницы №4 открылось онкологическое отделение
В Перми отремонтируют стадион «Авангард»
В Перми Мотовилихинский пруд очищают от ила и мусора
Пермяк отсудил у туроператора 5 миллионов за испорченный отдых
В Прикамье мужчина ранил ножом трех человек
Смотрите на сайте "КП"-Пермь" видеотрансляцию с лекции о гипертонии в ЦМП
В Перми задержали банду мошенников
В Прикамье нашли пропавшую 17-летнюю девушку
В Пермском крае сотрудница банка переводила себе деньги клиентов