"Лежали под кучей мусора". В Прикамье ищут дом котятам, которых выкинули в мусорный бак

15 Май 09:50 2019-05-15T09:50:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березниках в районе общежития «Юность» неравнодушные люди нашли на мусорке коробку с маленькими котятами.

- Котят выбросили в мусорный бак и утрамбовали мусором. Они громко кричали о помощи, - рассказала Ирина А. в социальных сетях.

В коробке были три котенка, все девочки. Девушка забрала малышей домой, но долго держать не может. У нее дома собака, кот и кошка.

Напомним, ранее мы писали о том, что котенок со сломанной лапой заполз под машину, чтобы умереть, но его спасли В Перми волонтеры приюта лечат котенка по имени Стюарт Литтл. Несколько недель назад мокрого и грязного котенка нашли под автомобилем. У него была сильно сломана лапка. Стюарта Литтла отвезли в ветеринарную клинику. Когда врач его осматривал, делал Стюарту уколы, котенок пытался мурчать и просился на руки. На операцию по остеосинтезу лапы нам помогали собирать деньги пермяки. Все прошло удачно, и накануне котенку сняли швы.

ИСТОЧНИК KP.RU