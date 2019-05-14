«Хотел накачать мышцы». В Перми бодибилдера осудили за контрабанду тестостерона
В Кировском районном суде Перми прошел процесс, на котором рассматривалось уголовное дело в отношении пермяка, занимающегося бодибилдингом и пауэрлифтингом. Его обвиняли в контрабанде сильнодействующих веществ.
- Установлено, что мужчина, занимавшийся пауэрлифтингом, с целью увеличения мышечной массы, приобрел контрабандным путем с территории республики Беларусь препараты, содержащие сильнодействующее вещество – тестостерон, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
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Запрещенный препарат бодибилдер заказал в Интернет-магазине по продаже стероидов. Но на почте, куда он пришел за получением посылки с товаром, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе личного досмотра обвиняемого посылка с запрещенными веществами была изъята из незаконного оборота.
Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.
ИСТОЧНИК KP.RU