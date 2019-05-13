2019-05-13T17:04:32+03:00
Общество

В Прикамье за десять минут нашли сбежавшую из детсада девочку

Она гуляла около учреждения вместе с подругой
Елена КОНОВА
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--Фото: Архив "КП"
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В соцсетях появилась информация о том, что в Чернушке пропала 6-летняя воспитанница детского садика. В комментариях писали, что девочка убежала из учреждения вместе с подругой.

- В полицию обратилась бабушка ребенка, которая поняла, что внучки нет в детсаду, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Стражи порядка немедленно выехали к детскому садику. Девочку нашли буквально за 10 минут - она гуляла у садика вместе с подругой. С ней все хорошо, в ее отношении никаких противоправных действий не принималось.

Ранее мы рассказывали о том, что в конце февраля 2018 года в детском саду «Компас» случилось ЧП. Ребята собирались на вечернюю прогулку вместе с воспитательницей. Незаметно для всех мальчик, которого родители оставляли в группе кратковременного пребывания, сбежал из учреждения и направился в развлекательный центр, где его и нашли полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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