2019-05-13T16:28:57+03:00
Происшествия

В Прикамье житель Якутии напал с ножом на сотрудницу микрокредитной организации

Девушка отказалась выдавать грабителю деньги
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Краснокамске жителя Якутии обвиняют в нападении на микрокредитную организацию. В марте 2019 года 40-летний мужчина, вооруженный ножом, вошел в офис микрокредитной организации и потребовал у сотрудницы деньги. Девушка отказалась отдавать выручку, за что злоумышленник нанес ей множественные ножевые ранения. После чего мужчина скрылся.

Деньги он так и не забрал, так как в офисе не было наличности.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по Пермскому краю и уголовного розыска отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу задержали мужчину в гараже его знакомого, где он скрывался после совершения преступления. Он дал признательные показания. Рассказал, что приехал в Краснокамск к родственникам и жил на съемной квартире. Преступление совершил из-за финансовых проблем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Уголовное дело в отношении жителя Якутии направлено в суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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