2019-05-13T16:30:42+03:00
Происшествия

В Дзержинском районе Перми на территории завода нашли боеприпасы

Это артиллерийские снаряды, но без взрывного устройства
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми на территории завода имени Дзержинского рабочие обнаружили закопанные в землю снаряды. Сотрудники предприятия сразу же сообщили о находке в экстренные службы.

- Поступил вызов. Сотрудники полиции выехали на место. Оказалось, что найденные снаряды не представляют никакой опасности, так как в них нет взрывного устройства, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Боеприпасы вывезли на уничтожение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми судебные приставы обнаружили склад боеприпасов. В Перми судебные приставы приехали накладывать арест на имущество 51-летнего неплательщика. Пермяк был собственником производственной базы, где реализовывал рессоры, шины и другие автомобильные запчасти. В момент прибытия судебных приставов на базу, должника не оказалось. Тогда было произведено вскрытие помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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