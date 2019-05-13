2019-05-13T10:42:38+03:00
Происшествия

Жительница Перми обманула своих знакомых на 2, 6 миллиона рублей

Деньги она потратила на личные нужды
Лилия Абибулаева
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--Фото: Олег ЗОЛОТО
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Друзья пермячки находились в сложном материальном положении. Женщина вызвалась им помочь - выкупить доли в их квартирах. Знакомые согласились. Однако деньги злоумышленница передавать не собиралась. Она пообещала, что в кратчайшие сроки найдет им новое жилье. Но ни одно из обещаний пермячка не выполнила.

Кроме того, женщина, сказав, что срочно нужно купить квартиру племяннице, взяла у своего знакомого пенсионера 400 тысяч рублей.

Ущерб от ее неправомерных действий составил более 2,600 миллиона рублей. Деньги она потратила на личные нужды.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения обвиняемой его копии будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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