В Краснокамске горит новый жилой трехэтажный дом

СЕГОДНЯ 18:50 2019-05-08T18:50:48+03:00

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В Краснокамске уже полтора часа полыхает многоквартирный трехэтажный дом, в котором жильцы не так давно справили новоселье.

- Сообщение о пожаре в жилом доме в Краснокамск, расположенном на улице Карла Маркса поступило в 18.55 по местному времени, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, скорой помощи, электросетей.

Жители Краснокамска сообщают в соцсетях, что дымом от пожарища заволокло весь город. Поначалу многие подумали, что как и в прошлом году начали гореть торфяники под Краснокамском. Но потом выяснилось, что пожар охватил трехэтажную новостройку, в которую только недавно заселились жильцы. К пожарищу стали съезжаться пожарные машины и стекаться жители города.

По сообщениям очевидцев в соцсети, огонь вспыхнул на третьем этаже в одной из квартир, а потом он пробился сквозь крышу. Они же сообщают, что в огне погибли два пожилых человека, остальных жильцов дома смогли эвакуировать. Но в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю пока не подтверждают эту информацию.

- Мы сейчас выехали в Краснокамск, и все подробности будут чуть позже, - проинформировали там.

ИСТОЧНИК KP.RU