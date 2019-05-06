Парки и скверы Перми обработают от клещей

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-06T14:59:38+03:00

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В Перми завершается первый этап противоклещевой обработки парков, скверов и кладбищ. Обработка будет проводиться в два этапа. Первый этап завершится 12 мая. Ко второму планируют приступить в начале 1 июня.

На данный момент уже обработали сквер им. Дзержинского, сад 250-летия Перми, бульвар по улице Ласьвинской, сквер по улице Худанина, сквер им. Розалии Землячки, сквер у ДК им. Чехова, Комсомольский проспект, Южное, Егошихинское, Головановское, Ново-Лядовское, Верхне-Курьинское кладбище.

Всего планируют обработать 483,7 гектаров парков и скверов.

- 6 мая началась противоклещевая обработка Черняевского леса, здесь будет обработана около 307 гектаров. В этом году акарицидной обработке подлежит почти 700 гектаров леса. В первую очередь в городских лесах обрабатываются экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория – открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом и дорожно-тропиночная сеть, ведущая к садам и жилым районам, - сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU