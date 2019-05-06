2019-05-06T10:23:21+03:00
Происшествия

Взрыв на заводе в Пермском крае: МЧС прокомментировали ЧП

При взрыве погибли три человека
Лилия Абибулаева
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--Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщение поступило утром 6 мая.

- Сегодня, 06 мая, в 10.15 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю» поступило сообщение о том, что в результате проведения ремонтных работ в одном из цехов предприятия. АО «ОХК «УРАЛХИМ» филиала «Азот» произошел производственный инцидент. В результате по предварительным данным, погибли три человека, один человек пострадал. Горения не было. Угрозы населению нет. На месте работают специалисты всех служб РСЧС. Проводится мониторинг газовоздушной среды на территории предприятия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в Управление Ростехнадзора по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на заводе в Березниках произошел взрыв. Как сообщил источник, на месте ЧП работают экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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