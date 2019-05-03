2019-05-03T16:17:51+03:00
Общество

«Им все можно?» В пермских соцсетях обсуждают видео с «Яндекс-Такси», проезжающим на красный

А также – снимок ДТП с участием желто-бело-черного автомобиля [видео]
Андрей МАТЛИН
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Фото: кадр видео со страницы в Instagram группы «ЧП и ДТП г.Пермь».Фото: кадр видео со страницы в Instagram группы «ЧП и ДТП г.Пермь».
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Один из пользователь страницы группы «ЧП и ДТП г.Пермь» в Instagram выложил видео. На нем на видеорегистратор снят желто-белый автомобиль «Яндекс-Такси». Он стоит на перекрестке, пропускает машину, идущую справа от него. Потом вдруг трогается с места и преспокойно едет дальше. При этом на светофоре горит красный – запрещающий сигнал.

Это видео вызвало бурную дискуссию среди посетителей интернет-страницы. Как ни странно, кто-то оправдывает таксиста, уверяя, что раз машин на дороге мало и нет камеры наблюдения, правила можно и нарушить. Тем более, что таксисты этой службы такси вынуждены работать по 10 часов в сутки

В Перми сняли на видео такси, которое проезжает на красный сигнал светофора.

Но все же мнение большинства сводится к тому, что таксисты на дороге не должны себя вести так, будто им все позволено.

- Таксисты не танкисты, и должны ездить, как все, - замечает одна из автомобилисток.

Словно в подтверждение ее слов чуть позже на этой же странице появляется фото, на котором видно, что такси протаранило бордюр на дороге в аэропорт.

- Что и требовалось доказать, такая же желто-бело-черная машина, как и та, что проехала на красный, - констатировали поборники соблюдения правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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