«Мнения разделились»: в Прикамье обсуждают фото девочек, делающих зарядку у Вечного огня

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-03T14:28:19+03:00

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Фотографии нескольких девочек, делающих зарядку возле Вечного огня, появились на странице ВКонтакте группы «ЧП Березники».

Кто-то сфотографировал, как несколько школьниц резвятся на плитах мемориала в честь Дня Победы.

Снимки задели за живое многих пользователей соцсети.

«Бесстыжие, на Вечном огне устроили гимнастику и ещё фоткались!» - возмущались одни пользователи соцсети, утверждая, что девочки совершили чуть ли не святотатство.

Но нашлись и те, кто отнесся к произошедшему более спокойно.

«Лучше уж дети с гимнастикой, чем пьющие взрослые вдоль забора. Молодцы , спортом занимаются , а не по подворотням шляются», - отреагировали некоторые посетители интернет-страницы.

И все же общий рефрен комментариев был такой: «Это особое место, память ветеранам и погибшим в Великой отечественной войне, это не место для танцев и подобных выкрутасов, есть места, куда можно деть свою энергию».

ИСТОЧНИК KP.RU