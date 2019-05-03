«Мнения разделились»: в Прикамье обсуждают фото девочек, делающих зарядку у Вечного огня
Фотографии нескольких девочек, делающих зарядку возле Вечного огня, появились на странице ВКонтакте группы «ЧП Березники».
Кто-то сфотографировал, как несколько школьниц резвятся на плитах мемориала в честь Дня Победы.
Снимки задели за живое многих пользователей соцсети.
«Бесстыжие, на Вечном огне устроили гимнастику и ещё фоткались!» - возмущались одни пользователи соцсети, утверждая, что девочки совершили чуть ли не святотатство.
Но нашлись и те, кто отнесся к произошедшему более спокойно.
«Лучше уж дети с гимнастикой, чем пьющие взрослые вдоль забора. Молодцы , спортом занимаются , а не по подворотням шляются», - отреагировали некоторые посетители интернет-страницы.
И все же общий рефрен комментариев был такой: «Это особое место, память ветеранам и погибшим в Великой отечественной войне, это не место для танцев и подобных выкрутасов, есть места, куда можно деть свою энергию».
ИСТОЧНИК KP.RU