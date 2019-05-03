2019-05-03T09:27:45+03:00
Происшествия

В Прикамье дачник жестоко избил соседа

Того увезли в больницу с травмами головы, груди и живота
Андрей МАТЛИН
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Полиции в праздники приходится поработать.Полиции в праздники приходится поработать.
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Мирное отмечание первомайских праздников «под бутылочку» на одной из дач в Закамске превратилось в пьяную ссору, которая затем переросла в драку. 37-летний дачник настолько жестоко избил своего 33-летнего соседа, что того увезли на «скорой» в реанимацию.

- Они употребляли спиртное на даче в садоводческом товариществе «Оборинское», - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - В ходе застолья между приятелями произошел конфликт, который перерос в драку. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы, груди и живота. Подозреваемый в его избиении дачник был задержан по «горячим следам» и доставлен в дежурную часть отдела полиции Кировского района Перми. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проходящий по нему дачник помещен в изолятор временного содержания.

Всего, по данным полиции, вчера, 2 мая, в Прикамье было зарегистрировано 59 преступлений. Из них полицейские раскрыли по «горячим следам» 39 преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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