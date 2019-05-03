2019-05-03T08:00:58+03:00
Общество

Где в Перми будут сносить дома: мэрия изымает 16 участков под ветхим жильем

Смотрим, где они расположены
Андрей МАТЛИН
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Ветхие дома ждут расселения.Ветхие дома ждут расселения.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В соответствии с новой идеологией расселения аварийного жилья власти пообещали выставлять целыми кварталами на аукционы землю под ветхим жильем, рассчитывая тем самым привлечь застройщиков.

И вот в пермской мэрии распорядились изъять 16 земельных участков под аварийными и ветхими жилыми домами в муниципальную собственность. Распоряжение об этом подписала руководитель департамента земельных отношений администрации Перми Ольга Немирова.

Больше всего земли под ветхим жильем - 13 земельных участков – муниципалитет изымает в Дзержинском районе. Расположены они по следующим адресам: на улицах Подгорная, 70, Мильчакова, 16, Энгельса, 11, Барамзиной, 27а, 44, Папанинцев, 14, 21, Василия Каменского, 21, 30, 32а, Переселенческая, 113, Гатчинская, 16.

Два земельных участка расположены в Свердловском районе – на улицах Коминтерна, 12 и Комсомольский проспект, 89. Еще один – в Индустриальном районе на улице Карпинского, 3.

Площади этих земельных участков варьируются от 1 до 5 тысяч квадратных метров.

Как сообщают в земельном департаменте, в Перми признаны аварийными более 1200 домов общей площадью свыше полумиллиона квадратных метров, и в переселении нуждаются более 23 тысяч жителей ветхих и аварийных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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