Смертельное ДТП: в Перми пожилой мотоциклист врезался в дорожное ограждение

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-02T15:29:36+03:00

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Днем 2 мая, около половины третьего по улице Якутская в Перми мчался мотоцикл с удмуртскими номерами – 18 регион. «Двухколесный конь» ехал со стороны Закамска по направлению к улице Красноборская. Резко входя в поворот, 57-летний мотоциклист не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение дороги. Скорость была достаточно большой, и при столкновении с препятствием мужчина погиб на месте.

- Сейчас проводится проверка обстоятельств аварии, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Кстати, по данным городской ГИБДД, с начала года в Перми зарегистрировано уже восемь дорожных аварий с участием мотоциклов, в результате которых пострадали девять человек.

Напомним, ранее мы писали о том. что виновницу ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ребенок, осудили на 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU