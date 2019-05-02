«За взятки в 10 тысяч получал миллионы». В Прикамье задержали мошенника

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-02T08:55:05+03:00

С помощью приписок в документах он похитил почти три миллиона

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Следователи Карагайского района завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Удмуртии, обвиняемого в покушении на мошенничество.

Все началось с того, что на зернокомплексе Карагайского района решили провести ревизию. И оказалось, что пшеницы и ячменя там находится намного меньше, чем должно быть. Представитель зернокомплекса обратился в полицию с заявлением о недостаче в значительном размере.

Полицейские в ходе проверки установили, что житель Удмуртии, представляющий компанию – поставщика зерна, заключил с комплексом договор поставки. Но при отгрузке товара он в документах значительно завышал вес поставляемых пшеницы и ячменя. А после получения оплаты разницу присваивал. Таким образом он похитил более 2,7 миллиона рублей.

Вносить фальшивые сведения в ведомости поставщику разрешила начальница зернокомплекса, которой он регулярно платил от 10 до 30 тысяч рублей.

- При попытке совершить очередное хищение на сумму более 1,9 миллиона рублей действия гражданина были пресечены сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

За коммерческий подкуп суд назначил начальнице зернокомплекса штраф в размере 500 тысяч рублей, а поставщику - 1,4 миллиона рублей.

Материалы уголовного дела по покушению на мошенничество направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU