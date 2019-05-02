Инспектор ДПС в свой выходной задержал грабителя, находившегося в розыске

СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-02T08:18:15+03:00

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Вечером 30 апреля в одном из магазинов Лысьвы мужчина на глазах продавцов схватил с полки товар и пытался с ним убежать. Продавцы бросились в погоню.

В это время на своем автомобиле мимо магазина проезжал инспектор по исполнению административного законодательства отдельного взвода ДПС отделения ГИБДД по Лысьвенскому городскому округу старший лейтенант полиции Алексей Елисеев. В этот день у него был выходной.

Увидев выскочившего из магазина мужчину, за которым бежали продавцы в униформе, полицейский припарковал машину и бросился вслед за грабителем. Когда старший лейтенант догнал и задержал мужчину, оказалось, что этот 45-летний пермяк находится розыске за совершение преступления.

- Похищенное имущество у него было изъято, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевой полиции. - По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU