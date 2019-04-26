2019-04-26T06:16:07+03:00
Общество

Новый железнодорожный обход Перми пройдет ниже по течению КамГЭС

И будет стоить в 2 раза дешевле
Лилия Абибулаева
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--Фото: Данила СТАРКОВ
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25 апреля губернатор Пермского края Максим Решетников обсудил вопрос строительства северного железнодорожного обхода Перми с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Андреем Макаровым.

Было принято решение, что северный обход пройдет чуть ниже по течению Камской ГЭС с состыковкой железнодорожных путей к действующим ж/д-линиям на перегоне Кабельная – Левшино и на перегоне Балмошная – Левшино.

Протяженность обхода составит около 5 км, с мостом через Каму в 1 км.

Предварительная стоимость проекта - 25 миллиарда рублей, что, по словам Андрея Макарова, в два раза дешевле предыдущего варианта. Максим Решетников отметил, что снижение стоимости значительно повлияет на сроки реализации проекта.

- Изначальный вариант был действительно существенно дороже, что ставило под вопрос сроки его реализации. Новый вариант размещения обхода может быть реализован быстрее, он дешевле и не затрагивает интересы жителей – по потенциальному месту его размещения нет садово-дачных кооперативов и населенных пунктов, фактически он пройдет по промышленной зоне. Таким образом, есть все шансы реализовать этот проект к 2023 году, – подчеркнул Максим Решетников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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