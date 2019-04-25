2019-04-25T17:49:37+03:00
Звезды

Павел Лунгин рассматривает «Пермь-36» в качестве площадки для нового фильма

Он хочет экранизировать книгу Евгении Гинзбург «Крутой маршрут»
Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Слева направо: Павел Печенкин, Павел Лунгин, Сергей Меринов.Слева направо: Павел Печенкин, Павел Лунгин, Сергей Меринов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Еще не успел стартовать в широком прокате новый фильм Павла Лунгина «Братство», а режиссер уже ищет локации для съемок новой картины. Это будет экранизация романа Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» в формате сериала. Возможно, съемки пройдут в «Пермь-36».Это бывшая исправительно-трудовая колония строгого режима. В настоящее время там располагается Мемориальный музей истории политических репрессий.

- Я только что приехал из Чусовского района, - рассказал на пресс-конференции Павел Лунгин. - У меня только «восхищение», «восхищение» от того, сколько энергии и усилий тратили люди, чтобы уничтожать других людей.

Павел Лунгин не стал раскрывать все подробности будущего проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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