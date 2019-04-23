В Перми появится протонная «пушка» для лечения онкобольных детей
Протонная терапия - один из самых действенных способов лечения онкологии у детей. По сообщению Правительства Пермского края, в Пермском крае в такой терапии нуждаются до 10 маленьких пациентов.
Максим Решетникова поручил выделить из городского бюджета 15 миллиардов рублей на закупку оборудования - протонной "пушки".
- Оперативно подготовьте проект Постановления о выделении средств, чтобы всех нуждающихся детей как можно скорее отправить на лечение, - отметил губернатор.
Чтобы пройти протонную терапию пациенту необходимо будет предоставить медицинскую выписку, заключения врачебной комиссии Краевой детской клинической больницы и федерального медцентра. Окончательное решение должно приниматься в срок до 5 рабочих дней специальной комиссией.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закупят медицинское оборудование на сумму более 20 миллионов рублей
ИСТОЧНИК KP.RU