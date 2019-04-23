В Перми появится протонная «пушка» для лечения онкобольных детей

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-23T15:36:48+03:00

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Протонная терапия - один из самых действенных способов лечения онкологии у детей. По сообщению Правительства Пермского края, в Пермском крае в такой терапии нуждаются до 10 маленьких пациентов.

Максим Решетникова поручил выделить из городского бюджета 15 миллиардов рублей на закупку оборудования - протонной "пушки".

- Оперативно подготовьте проект Постановления о выделении средств, чтобы всех нуждающихся детей как можно скорее отправить на лечение, - отметил губернатор.

Чтобы пройти протонную терапию пациенту необходимо будет предоставить медицинскую выписку, заключения врачебной комиссии Краевой детской клинической больницы и федерального медцентра. Окончательное решение должно приниматься в срок до 5 рабочих дней специальной комиссией.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закупят медицинское оборудование на сумму более 20 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU