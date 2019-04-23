2019-04-23T14:24:27+03:00
Общество

В Прикамье полицейские помогли застрявшему на дороге водителю автобуса

Машина не могла заехать на перекресток
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Верещагино водитель автобуса ехал по городскому маршруту, но на перекрестке с крутым подъемом транспортное средство стало буксовать. Из-за неблагоприятных условий автобус не мог подняться, а чтобы пропустить транспортные средства, двигающиеся по главной дороге, ему приходилось скатываться назад.

Проезжающие мимо сотрудники полиции перекрыли движение транспорта и обеспечили беспрепятственный выезд пассажирского автобуса на перекрёсток. Благодаря вмешательству полицейских график автобусного маршрута был соблюден.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сотрудники полиции помогли пассажирам автобуса.В Прикамье по трассе КунгурСоликамск двигался автобус «Сетра» сообщением «Пермь-Александровск». По пути следования машина сломалась и стала съезжать с дороги. Водителю удалось остановить автобус на обочине и не допустить опрокидывания в кювет. Однако продолжать движение автобус не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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