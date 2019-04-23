В Прикамье женщину задержали за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-23T09:45:38+03:00

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В Пермском крае 45-летняя женщина убила своего знакомого. ЧП произошло в Верещагино.

В местный отдел полиции обратилась женщина с заявлением о пропаже 61-летнего брата. В ходе розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего в квартире с признаками насильственной смерти.

Через некоторое время по подозрению в убийстве местного жителя была задержана 45-летняя безработная женщина. Оказалось, что злоумышленница пришла в гости к своему знакомому. Они выпивали. Между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой женщина взяла кухонный нож и нанесла им два удара потерпевшему в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Женщина выбросила нож и скрылась с места преступления.

Через некоторое время ее задержали. В настоящем время следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU