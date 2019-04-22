Банкет в честь Дня города в Перми обойдется в 1, 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-22T16:18:57+03:00

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19 апреля мэрия Перми объявила электронный аукцион на организацию торжественного приема в честь Дня города в Перми 12 июня. На банкете в ДК им. Солдатова будут присутствовать 650 человек.

Подрядчик должен предоставить официантов и организовать питание для гостей мероприятия. В меню обязательно должны быть шашлыки из лосося, тосты с грушей и утиной грудкой, 200 бутылок вина, безалкогольный мохито, гужеры сырные с паштетом из телятины, бутерброды с бужениной на слоеном хлебе, рулетики из лосося с творожным кремом на слоеном тесте.

Также обязательно должен быть торт. Согласно техзаданию, его должны торжественно внести представители подрядчика в ненарезанном виде.

Начальная цена контракта- 1, 179 000 рублей. Результаты аукциона будут известны 13 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские спасатели помогли больному с инсультом

ИСТОЧНИК KP.RU