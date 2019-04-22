2019-04-22T16:19:23+03:00
Общество

В Перми вынесли приговор директору лопнувшей пермской турфирмы - 5 лет 6 месяцев колонии

В июне прошлого года 37 семей остались без заграничного отдыха
Андрей МАТЛИН
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Леониду Другову вынесли суровый приговор.Леониду Другову вынесли суровый приговор.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Мотовилихинском суде Перми судья зачитал приговор 49-летнему директору и владельцу пермской туристической фирмы «Мастер путешествий».

Турфирма успешно работала с 2014 года, отправив за рубеж более тысячи клиентов, но в июне прошлого года туристы, придя за уже оплаченными путевками, увидели в офисе в ДК имени Ленина запертые двери - фирма лопнула. Сын директора фирмы сообщил им, что его отец попал со стрессом в больницу.

Леонида Другова обвинили в мошенничестве в крупном размере. Прокурор потребовала для него максимального наказания по этой статье – 6 лет лишения свободы. Его жена Елена направила в суд ходатайство, попросив не наказывать мужа сурово. Она сообщила, что у нее смертельное раковое заболевание, и она не выживет без его поддержки. Потерпевшие подали иски на возмещение убытков и морального вреда в общей сложности на 4 миллиона рублей.

В итоге суд приговорил Леонида Другова к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Суд также удовлетворил иски всех потерпевших в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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