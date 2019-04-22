В Пермском крае мужчина угрожал ножом подростку

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-22T10:51:48+03:00

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Жителя Прикамья осудили за угрозу убийством подростку. ЧП произошло в октябре прошлого года в Кочевском районе Пермского края.

Пострадавший 17-летний подросток сообщил сотрудникам полиции, что он был с друзьями, когда пьяный мужчина стал кричать на ребят из окна своей квартиры. Позже 30-летний местный житель выбежал на улицу, размахивая ножом, и стал угрожать подросткам убийством.

Испугавшись угрозы, ребята разбежались, остался только один 17-летний парень. Злоумышленник подошел к подростку и сказал, что убьет его, если тот не уйдет.

Испугавшись, что правонарушитель осуществит свою угрозу, 17-летний местный житель обратился в полицию.

Суд назначил 30-летнему мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU