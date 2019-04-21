«Нашли надувную лодку без рыбаков». Полицейские разыскивают очевидцев происшествия на Каме

СЕГОДНЯ 20:20 2019-04-21T20:20:13+03:00

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21 апреля в 14-00 в транспортную полицию Перми позвонили и сообщили о том, что на Каме в 100 метрах от КамГЭС находится серая резиновая лодка без людей.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники транспортной полиции извлекли лодку с реки, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции. - В лодке были обнаружены удочка и полиэтиленовый пакет с рыболовными снастями, а также пластиковый футляр золотистого цвета с очками. По словам очевидцев, они видели, что в лодке был человек. В настоящее время на данном участке реки работают сотрудники МЧС и водолазная группа МЧС ГУ МВД России.

Полиция очень срочно просит позвонить тех жителей Перми, которые располагают информацией о случившемся или знают что-нибудь о рыбаке. Звонить по телефонам: 8(342)230-27-80, 8(342)230-14-18, 8(999)3638123

ИСТОЧНИК KP.RU