В Прикамье два человека провалились под лед и погибли

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-21T10:42:00+03:00

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20 апреля на реке Кама в районе поселка Харино в Гайнском районе погибли два человека. Они пытались перейти реку по льду и провалились в реку. Их не удалось спасти.

- ЕДДС Гайнского района напоминает: выходить на весенний лед крайне опасно! – сообщили в группе ЕДДС «ВКонтакте». - С 15 апреля 2019 года запрещен выход граждан и выезд транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов Гайнского муниципального района до полного разрушения ледового покрытия. Не рискуйте своей жизнью, выходя на тонкий и рыхлый лед.

ИСТОЧНИК KP.RU