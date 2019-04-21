2019-04-21T10:42:00+03:00
Происшествия

В Прикамье два человека провалились под лед и погибли

ЧП произошло 20 апреля
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

20 апреля на реке Кама в районе поселка Харино в Гайнском районе погибли два человека. Они пытались перейти реку по льду и провалились в реку. Их не удалось спасти.

- ЕДДС Гайнского района напоминает: выходить на весенний лед крайне опасно! – сообщили в группе ЕДДС «ВКонтакте». - С 15 апреля 2019 года запрещен выход граждан и выезд транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов Гайнского муниципального района до полного разрушения ледового покрытия. Не рискуйте своей жизнью, выходя на тонкий и рыхлый лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В соцсетях появилось фото, как в Перми пассажиры толкают заглохший трамвай
В Прикамье пламя от горящей травы чуть не перекинулось на деревню
«Уходил от преследования ДПС». В полиции рассказали подробности ночной массовой аварии в центре Перми
В Перми почти неделю разыскивают 43-летнего мужчину
Жителям Краснокамска пообещали сдать новый детский сад к 1 августа
В Перми на пожаре сгорел человек, еще шестеро эвакуированы
«Надоели пермские заборные лабиринты!» В Перми ТСЖ оштрафовали за ограду вокруг дома
На финал Всероссийской Студвесны в Пермь съедутся 2800 участников из 80 регионов
«Почему вы ездите с запашком?» В субботу и воскресенье в Перми и ее окрестностях пройдут «пьяные рейды»
«По ночам движение будут закрывать». Чусовской мост встанет на ремонт до конца июня
В выходные в Перми потеплеет
УФАС: мэрия Перми незаконно отказала предпринимателю в строительстве медицинского центра
С мая пермяки смогут жаловаться властям на поликлиники и врачей в режиме онлайн
Полицейские из Прикамья спасли на пожаре 89-летнюю пенсионерку
Филиал «ПМУ» подвёл производственные итоги за 1 квартал 2019 года
Судебные приставы арестовали торговый центр «Титан» в Мотовилихинском районе
Энергетики «ПСК» проверят теплосети Перми с помощью красителя
«Отец оставил его в подъезде и уехал». В Прикамье полицейский спас брошенного ребенка
«Нужна защита». Пермяк уже долгое время преследует бывшую жену с ребенком
Жителя Перми осудили за попытку похитить из банкомата 3 миллиона рублей