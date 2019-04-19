«По ночам движение будут закрывать». Чусовской мост встанет на ремонт до конца июня

СЕГОДНЯ 18:18 2019-04-19T18:37:28+03:00

Проехать в будние дни можно будет только по реверсивной полосе

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Становится уже традицией: накануне начала дачного сезона Чусовской мост начинают ремонтировать. При этом транспорт пускают только по одной полосе, сначала в одну сторону, потом в другую.

Вот и сейчас с мая по июль здесь будут проводиться ремонтные работы.

Как сообщают в краевом минтрансе, ограничения движения в связи с этим начнутся уже в «двадцатых числах апреля» - то есть на следующей неделе. Одну из полос при этом будут закрывать, а другую сделают реверсивной. Кроме того, время от времени мост будут полностью закрывать для транспорта по ночам, пропускать будут только "скорые" и пожарные машины.

Как долго продлится ремонт?

- Окончание работ планируется завершить до 28 июня, - сообщают в краевом правительстве.

Чтобы на Чусовском мосту не скапливались пробки в «дачные дни», начиная с 16.00 каждой пятницы и до понедельника ремонт будут приостанавливать, и двигаться можно будет по двум полосам. Это касается и праздничных дней - с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно, а также 12 июня.

Ну, а в 2021 году мост и вовсе закроют на реконструкцию – после того, как рядом построят новый мостовой переход через Чусовую.

Его уже начали строить. В этом году Прикамье получило 600 миллионов рублей из федерального бюджнта на его стрительство.

ИСТОЧНИК KP.RU