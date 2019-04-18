В Прикамье пенсионер устроил ДТП и погиб

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-18T15:46:39+03:00

стоп-кадр с видео из паблика во "Вконтакте"

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В Соликамске произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. Авария произошла вечером 17 апреля. По словам очевидцев, 65-летний водитель "Лады" начал совершать маневр, но ему стало плохо. Из-за приступа мужчина не смог пропустить автобус.

- Погиб дедушка моей жены, - сообщил родственник погибшего. - Во время совершения маневра у него случился приступ. Он всегда очень осторожно ездил.

ДТП в Соликамске .

Также в аварии пострадал пассажир автобуса.

- По предварительной информации, в районе остановки «Третий район» водитель легковушки обязан был уступить дорогу попутным и встречным машинам, но нарушив это правило, столкнулся с автобусом MERSEDES BENZ 405, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД - Водитель ВАЗ скончался в реанимации. Также пострадал 60-летний пассажир автобуса.

У автобуса выбило стекло, а легковушка превратилась в металлолом.

ИСТОЧНИК KP.RU