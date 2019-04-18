Прокуратура нашла массу нарушений при организации питания в школах и больнице в Прикамье

СЕГОДНЯ 06:12 2019-04-18T06:12:25+03:00

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Прокуратура проводила проверку в Кочевском районе. Выяснилось, что поставщик лечебного питания ООО «Амега» принимает продукты без документов качества и безопасности, нарушает условия хранения. Например, у них нашли овощи с плесенью и гнилью.

ООО «Топаз», которое «кормит» учащихся школы, нарушает требования к мытью и хранению посуды, маркировке инвентаря.

- Нарушения требования к организации питания несовершеннолетних выявлены также в МБОУ «Больше-Кочинская СОШ», МБОУ «Юксеевская СОШ», МБОУ «Пелымская СОШ», МБОУ «Усть-Силайская ООШ», МБОУ «Сепольская ООШ», МБДОУ «Кочевский детский сад «Сильканок» и МБОУ «Мартовская СОШ», - сообщили в пресс-службе.

По итогам проверки внесены представления в адрес начальника управления образования, руководителей «Амеги» и «Топаза». Нарушения устранены. Возбуждено 6 дел об административных правонарушениях и назначено наказание в виде штрафа от 1 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU