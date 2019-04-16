«Ушел встречать жену и пропал»: в Прикамье разыскивают 37-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-16T09:37:59+03:00

Раньше мужчина никогда не пропадал

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В Пермском крае пропал 37-летний Кирилл Хазиев. Мужчина вышел из дома в поселке Калино Чусовского района вечером 11 апреля и больше на связь не выходил.

- Когда уходила утром на работу, все было хорошо, - рассказывает жена Кирилла. - Вернулась, а его нет. Позвонила сестре, племянник сказал, что Кирилл заходил к ним. Через некоторое время ушел, сказал, что пойдет меня встречать. Раньше никогда не пропадал.

Домой Кирилл Хазиев так и не вернулся. Через несколько дней, 15 апреля, родственники подали заявление о пропаже в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю информацию подтвердили.

Кирилл был одет в синие штаны Reebok, серый жилет и рабочие кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении 37-летнего Кирилла Хазиева, просьба сообщить по телефону 89526457546 (Ксения) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU