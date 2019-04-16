2019-04-16T06:31:01+03:00
Звезды

«Мини-Зоя». Пользователи соцсетей поразились сходством Зои Бербер и ее дочери

Пермская актриса поделилась фото в Instagram
Елена КОНОВА
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У актрисы более 600 тысяч подписчиковУ актрисы более 600 тысяч подписчиковФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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У звезды «Реальных пацанов» Зои Бербер в Instagram более 620 тысяч подписчиков, и она часто делится с ними фотографиями. Накануне актриса выставила в свой аккаунт снимок своей дочери Надежды.

"- Алло, привет мам. В смысле, "откуда старые фотки"?! Мам, это не я, это твоя внучка!", - подписала снимок Зоя Бербер.

Пользователи соцсетей не только оставили массу комплиментов, но и отметили сходство актрисы и ее дочки. «Мини-Зоя?», «Вся в маму», «Она волшебная».

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Дочь Зои Бербер
7050 отметок «Нравится»23 комментариевInstagram

Напомним, Зоя Бербер училась в школе № 91 города Перми в классе с театральным уклоном.С 2010 года играет роль Леры в «Реальных пацанах». А Надежда - это дочь Зои Бербер и сценариста из Читы Александра Синегузова. Он в прошлом был участником команды КВН РУДН, с которым пермская актриса познакомилась на съемках первого сезона «Реальных пацанов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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