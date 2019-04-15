В Перми выкупленный за 160 миллионов манеж «Спартак» отремонтируют за 13 миллионов

СЕГОДНЯ 07:56 2019-04-15T08:56:52+03:00

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Мэрия Перми объявила тендер на разработку проекта по реконструкции легкоатлетического манежа «Спартак».

Напомним, этот спорткомплекс был выкуплен в муниципальную собственность в январе этого года за 160 миллионов рублей после того, как прежний собственник не смог содержать его. Тогда же глава города Дмитрий Самойлов сообщил, что простоявший долго без дела манеж, закрытый ранее по предписанию пожарных, придется обследовать и, скорее всего, реконструировать.

И вот на эту реконструкцию были выделены деньги. Начальная стоимость контракта на разработку проектной документации определена в 13,2 миллиона рублей. Победители аукциона должны будут разработать три варианта реконструкции спорткомплекса. В каждом из них они должны обязательно предусмотреть увеличение вместимости трибун до 500 посадочных мест для болельщиков. Также появятся новые беговые дорожки и корпус для судей.

Разработчики должны представить проект до 31 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU