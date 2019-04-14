2019-04-14T11:44:45+03:00
Происшествия

Пожар на ПНОСе: девять рабочих эвакуированы в безопасную зону

В МЧС заверяют, что угрозы населению нет
Вероника РАНГУЛОВА
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Пожар уже потушенПожар уже потушенФото: Юлия Лоза
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Пожар на предприятии "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" произошел утром в воскресенье, 14 апреля. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании на Промышленной 84 поступило в 11.25 местного времени.

Когда на место происшествия приехали первые пожарные, происходило факельное горение. Клубы черного дыма пермяки видели издалека.

В опасной зоне, по словам спасателей, находились девять рабочих предприятия, все они были эвакуированы. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Уже в 11.39 пожар был локализован, в 11.47 - ликвидация открытого горения.

- В тушении принимали участие 64 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России – 52 человека и 14 единиц техники, - сообщили спасатели.

ПНОС уже работает в штатном режиме, угрозы населению нет. В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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