2019-04-12T18:32:03+03:00
Происшествия

Советы пермякам, как сделать окна в квартире безопасными

Следователи рассказали, как обезопасить детей, и что делать, если вы стали свидетелем трагедии
Вероника РАНГУЛОВА
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Если трагедия произошла на ваших глазах, немедленно вызывайте "скорую"Если трагедия произошла на ваших глазах, немедленно вызывайте "скорую"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Весной увеличивается число трагедий, когда маленькие дети выпадают из окон квартир.

- Дети в возрасте от 1 года до 5 лет, видя открытое окно, самостоятельно забираются на подоконник, используя различные предметы мебели, стоящие под окном, и опираясь на противомоскитную сетку, выпадают из окна вместе с ней, - рассказывают о самых частых примерах в Следственном комитете. - Причины такой трагедии – ребенок не находится в поле зрения взрослых, открытые окна, неправильная расстановка мебели в квартирах, а также противомоскитные сетки, создающие мнимую иллюзию закрытого окна.

Как избежать трагедии:

1. Держать окна закрытыми, если дома ребенок.

2. Не используйте антимоскитные сетки как защиту от падений - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу.

3. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.

4. Никогда не ставьте мебель возле окна.

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

6. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

7. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше.

- Если вы стали свидетелем подобной трагедии, немедленно вызывайте скорую медицинскую помощь, - рекомендуют в следственном управлении СКР по Пермскому краю. - Причем нужно быстро и четко описать то, что произошло с ребенком – потому что на такой вызов будет незамедлительно направлена реанимационная бригада. Единственное исключение – это тот случай, если рядом с местом падения в данный момент будет находиться линейная бригада скорой, то вызов передадут ей, и сразу же на подкрепление направят реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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