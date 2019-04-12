В Перми за долги арестован долгострой в Закамске

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-12T13:16:26+03:00

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Несколько лет назад 56-летний житель Сахалинской области задумал строительство жилого дома в Кировском районе Перми. Он приступил к работе, был залит фундамент, но на этом все работы прекратились.

В строительство дома вложились 7 пермяков. Обманутые дольщики обратились в суд за возвратом денежных средств, которые они вложили в строительство жилья. В общей сложности недобросовестный застройщик обязан выплатить в общей сложности более 8,5 млн рублей.

В ходе рассмотрения исполнительного производства судебные приставы установили, что должник в Перми владеет объектом незавершенного строительства общей площадью 1718 кв. метров по адресу ул. 5-я Каховская, 10б. был наложен арест на недвижимое имущество. Предварительная стоимость арестованной недвижимости составила 3 млн рублей. После оценки специалиста объект будет продан, сообщили в службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU