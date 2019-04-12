2019-04-12T13:44:05+03:00
Общество

В Прикамье полицейский, избивший пьяного юношу, отправится в колонию

Его напарник, который не остановил избиение, приговорен к исправительным работам
Константин КЯКИНЕН
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фото: СУ СКР по Пермскому краюфото: СУ СКР по Пермскому краю
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В Чайковском в ноябре 2017 года ночью сотрудники полиции задержали пьяного юношу. Несовершеннолетний подросток отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что был избит полицейским.

Приговором суда полицейскому, который избил юношу, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на два года.

- Его напарник стал очевидцем преступления, но не пресек действия своего коллеги, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Тем самым, он нарушил закон, не исполнив свои должностные обязанности по защите прав граждан. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов от заработной платы в доход государства ежемесячно.

Оба сотрудника из органов внутренних дел уволены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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