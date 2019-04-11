2019-04-11T20:08:06+03:00
Общество

Переезд пермского зоопарка на новое место состоится только через год

Об этом рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников во время Instagram-конференции
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Из материалов пресс-службы
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В четверг, 11 апреля, состоялась очередная Instagram-конференции губернатора Пермского края Максима Решетникова. Отвечая на вопросы жителей Прикамья, губернатор рассказал, что переезд животных в новый зоопарк, который сейчас строится в микрорайоне Нагорный, начнется только весной будущего года.

Напомним, ранее назывался срок – осень 2019 года. Но пока из 57 объектов нового зоопарка сданы только четыре.

- Строительство идет не без проблем, - признал Максим Решетников. – Но это проект объемный, масштабный. И поэтому зоопарк будет передан на краевой уровень.

Также губернатор сообщил, что уже в середине мая может быть объявлен конкурс на проектирование новой сцены Пермского театра оперы и балета, который планируется разместить в Разгуляе, рядом со сквером Татищева. По словам Максима Решетникова, этот вопрос они обсуждали с премьер-министром Дмитрием Медведевым во время его визита в Пермь. И была достигнута договоренность о включении новой сцены в федеральную инвестиционную программу на 2020-2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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