Пермский край входит в тройку «лидеров» по количеству пожаров со смертельным исходом

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-11T07:51:00+03:00

Больше только в Московской и Свердловской областях

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В центральном аппарате СК России проанализировали случаи гибели людей в результате пожаров. В 2018 году пришло 6286 сообщений о смертельных случаях. При этом погибло 7296 человек.

К сожалению. Пермский край вошел в тройку «лидеров» по количеству смертельных пожаров. Наибольшее число несчастных случаев произошло в Московской области – 205 пожаров и 219 погибших. Далее идет Свердловская область – 202 несчастных случая с 245 погибшими. И на третьем месте расположился Пермский край – 198 пожаров с 238 погибшими.

Также в СК России сообщили, что в 2018 году погибло 458 несовершеннолетних, годом ранее – 359.

63% пожаров связано с оставлением без присмотра источников открытого огня. Часто виновники пожаров допускали неосторожное обращение с огнем при курении либо оставляли источники огня (спички, зажигалки) в опасной близости от детей. 22% возгораний происходит из-за нарушения собственниками жилых помещений правил пожарной безопасности, в том числе при неправильной эксплуатации электрических и отопительных приборов. Чаще всего такие случаи фиксировались в частных домах. В отдельных случаях допускались конструктивные просчеты при проектировании жилых помещений и, как следствие, неправильное размещение электропроводки и отопительных элементов.

Также отмечается, что количество трагических случаев возрастает с началом холодного времени года во время эксплуатации различных нагревательных электроприборов, печного отопления. Ситуация усугубляется большой долей частного сектора в жилом фонде, а также удаленностью населенных пунктов от городов и районных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU