2019-04-11T07:51:00+03:00
Происшествия

Пермский край входит в тройку «лидеров» по количеству пожаров со смертельным исходом

Больше только в Московской и Свердловской областях
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В центральном аппарате СК России проанализировали случаи гибели людей в результате пожаров. В 2018 году пришло 6286 сообщений о смертельных случаях. При этом погибло 7296 человек.

К сожалению. Пермский край вошел в тройку «лидеров» по количеству смертельных пожаров. Наибольшее число несчастных случаев произошло в Московской области – 205 пожаров и 219 погибших. Далее идет Свердловская область – 202 несчастных случая с 245 погибшими. И на третьем месте расположился Пермский край – 198 пожаров с 238 погибшими.

Также в СК России сообщили, что в 2018 году погибло 458 несовершеннолетних, годом ранее – 359.

63% пожаров связано с оставлением без присмотра источников открытого огня. Часто виновники пожаров допускали неосторожное обращение с огнем при курении либо оставляли источники огня (спички, зажигалки) в опасной близости от детей. 22% возгораний происходит из-за нарушения собственниками жилых помещений правил пожарной безопасности, в том числе при неправильной эксплуатации электрических и отопительных приборов. Чаще всего такие случаи фиксировались в частных домах. В отдельных случаях допускались конструктивные просчеты при проектировании жилых помещений и, как следствие, неправильное размещение электропроводки и отопительных элементов.

Также отмечается, что количество трагических случаев возрастает с началом холодного времени года во время эксплуатации различных нагревательных электроприборов, печного отопления. Ситуация усугубляется большой долей частного сектора в жилом фонде, а также удаленностью населенных пунктов от городов и районных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском крае женщина-торговый представитель обворовывала свою фирму
В Перми силовики накрыли закрытый ночной клуб, где употребляли наркотики
«Издевалась и оскорбляла». 58-летняя жительница Лысьвы признана виновной в доведении дочери до самоубийства
В Перми хулиганы жестоко избили на остановке мужчину
Пермская школа, где отравились 137 детей, закрыта на обработку
Пять руководителей предприятия «ОДК-Авиадвигатель» осуждены за мошенничество в особо крупном размере
Впервые в Перми преподавателем стал человек с синдромом Дауна
«Ожидается резкое похолодание». В конце недели в Прикамье температура может опуститься ниже 0 градусов
«В кафе произойдет взрыв». В Перми осудили лжетеррориста
В Перми проводится доследственная проверка по факту заболевания 137 школьников
У пяти учеников пермской школы выявлена острая кишечная инфекция
Пермский край представил Научно-образовательный центр на Московском международном салоне образования
Ученики пермской школы, где заболели 137 детей, ели на обед рис с курицей
«Не дал перестроиться». В Перми водитель автобуса брызнул перцовым баллончиком в лицо таксисту
«Ущерб возместили, но вину не признали». В Перми сотрудники фирмы похитили имущество предприятия
В Перми мужчина пытался спрыгнуть с крыши 9-этажного дома
В пермских трамваях появились стикеры в поддержку животных
В Прикамье судебные приставы в принудительном порядке доставили больную туберкулезом в диспансер